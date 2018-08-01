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المرور: نشر سيارات اﻹغاثة على الطرق لتأمين رحلات المواطنين للمدن الساحلية

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 09:34 ص
المرور: نشر سيارات اﻹغاثة على الطرق لتأمين رحلات المواطنين للمدن الساحلية سيارات الإغاثة - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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قامت الإدارة العامة للمرور بتكثيف انتشار الخدمات المرورية لتأمين الرحلات خلال فصل الصيف وتردد المواطنين على المدن الساحلية لقضاء الإجازة مع القيام بشن حملات الرادار والكشف عن متعاطى المخدرات أثناء القيادة مع بدء توعية مرورية لقائدى السيارات مع توزيع مطويات على قائدى السيارات لتوعيتهم بالكشف عن السيارة والإطارات قبل السفر للحد من الحوادث.

 

كما تم الدفع بالعديد من سيارات الإغاثة المرورية علي الطريق 01221110000 لمواجهة أى أعطال والدفع بسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية كما تم نشر قوات نظامية وتنبيه على القوات للتأكد من التزام قائدى السيارات بالتعريفة المقررة.

 

وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام ومساعدة رجال المرور.

 

 


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