"المتحدث باسم النقل": الإعلان خلال أيام عن عقد توريد 1300 عربة سكة حديد

كتب سمير حسنى

كشف محمد عز المتحدث باسم وزارة النقل، عن خطة وصفها بالطموحة لتطوير مرفق السكة الحديد، خلال الـ 4 سنوات المقبلة، مبينا أن الأيام القادمة ستشهد الإعلان عن العقد الخاص بتوريد 1300 عربة سكة حديد.

وأضاف المتحدث باسم وزارة النقل، فى تصريحات لقناة "اكسترا نيوز"، أن تطوير 1089 كيلو متر سكة حديد سيشمل إشارات وتطوير نظم الأمان بتكلفة 17 مليار جنيه، مشيرا إلى أن إحدى الشركات تقوم حاليا بعمل معاينة لخط بنى سويف – الجيزة، لتحديدى متطلباته من أجل رفع مستويات السلامة والأمان.