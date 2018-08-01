المتحدث العسكرى الليبى: لدينا خطة لتأمين الحدود مرهونة برفع الحظر عن تسليح الجيش

كتبت فاطمة شوقى

صرح المتحدث العسكرى الليبى العميد أحمد المسمارى، أن الجيش الوطنى لديه خطة متكاملة لتأمين الحدود بالكاميرات لكن تنفيذها لا يزال رهن رفع الحظر الأممى عن تسليح القوات المسلحة الليبية.

وقال المسمارى، فى حوار مطول مع وكالة "نوفا" الإيطالية، "لدينا خطة متكاملة لتأمين الحدود بالكاميرات، وأجهزة الاستشعار، وردارات، طائرات بدون طيار، طائرات عمودية، قواعد الانطلاق، قواعد إدارية خلفية، لدينا خطة كاملة موضوعة على الخرائط والأوراق لكنها رهينة رفع الحظر عن تسليح الجيش الوطني الليبى".

وأضاف المسمارى "أمامنا طريقان لتنفيذ لك الخطة إما عن طريق الاتفاق الليبى الإيطالى أو محليا الأمر الذى يعد شبه مستحيل نظرا للصعوبات المادية التى تواجهنا".

وكانت السلطات الليبية قد وقعت فى 2007 اتفاقا مع الاتحاد الأوروبى ممثلا فى إيطاليا لإحكام السيطرة على الحدود الليبية بمساحة 4 آلاف كيلومتر حدود برية و2.000 كيلومتر حدود بحرية.