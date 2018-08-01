"المالية": يتم تأمين الحسابات الإلكترونية الرقمية جيدا وحمايتها من أى قرصنة.. فيديو

كتب أحمد عبد الرحمن

قال المهندس خالد ناصف مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تعمل على ميكنة المعاملات المالية لإحكام الرقابة على الإنفاق العام، مشيراً إلى أنه بتطبيق المنظومة المالية الحكومية، فهناك تحكم كامل فى موازنة الدولة.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "الحياة فى مصر"، على فضائية "الحياة"، أن نظام معلومات الحسابات الحكومية أصبح مميكناً، أى أن 2626 وحدة حسابية على مستوى الجمهورية فى جميع القطاعات الخدمى والحكومى والإدارى.

وأشار مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، إلى أن التخوف من التحول إلى النظما الرقمى موجود ولكن يتم تأمين الحسابات الإلكترونية الرقمية جيداً وحمايتها من أى قرصنة، مؤكداً على ضرورة أن تعمل جميع مؤسسات الدولة بالنظام الرقمى للتسهيل بينها.