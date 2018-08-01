القبض على شقيقان لاعتدائهما على طاقم سيارة إسعاف بالحدائق

كتب إبراهيم أحمد

نجح رجال مباحث قسم شرطة الحدائق بالقاهرة، فى القبض على شخصين قاما بالتعدى على طاقم سيارة إسعاف، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتهما للنيابة التى باشرت التحقيقات.

البداية كانت مع تلقى قسم شرطة الحدائق بالقاهرة، بلاغا من "سائق سيارة إسعاف، مسعف ذات السيارة" مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بقيام كل من "سعد.م.س" 36 سنة، وشقيقه "سعيد" 29 سنة، ومقيمان بالحدائق، بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما، وإحداث تلفيات بسيارة الإسعاف، وذلك لاعتراضهما على دفع قيمة نقل والدتهما للمستشفى.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمان وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.



احد المتهمين