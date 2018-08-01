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الفيروسات الكبدية: صرف العلاج مجانًا بعد ثبوت الإصابة بفيروس سى

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 05:00 ص
الفيروسات الكبدية: صرف العلاج مجانًا بعد ثبوت الإصابة بفيروس سى الدكتور وحيد دوس رئيس لجنة الفيروسات الكبدية
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة والسكان، أنه يجرى صرف الأدوية الخاصة بفيروس سى بالمجان بعد ثبوت إصابة الحالة بالفيروس من قوافل الكشف المبكر عن الإصابة بالمرض المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

 

وقال الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة والسكان، لـ"اليوم السابع"، أن الأدوية متوافرة بالقوافل، ويتم تزويد السيارات بكميات إضافية من الأدوية وفق البرتوكولات العلاجية المعمول بها من اللجنة .

 

وأضاف الدكتور وحيد دوس أن مصر حققت انتصارًا كبيرًا فى مجال فيروس سى، وسيتم الوصل بمعدلات الإصابة إلى مستواها الطبيعى قريبًا، لافتاً إلى أن اللجنة ماضية فى علاج المرضى واكتشافهم، وتابع: نفكر حاليًا فى سلسلة من الآليات التى تضمن دعوة المرضى للكشف والعلاج.


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الصحة

الفيروسات الكبدية

فيرس سى

الادوية




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