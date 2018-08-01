العملة التركية تهبط لمستوى قياسى منخفض جديد مقابل الدولار عند 5 ليرات

رويترز

واصلت الليرة التركية الهبوط اليوم الأربعاء مسجلة أدنى مستوى على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكى، مع تضررها من ضغوط تضخمية وتهديد بعقوبات أمريكية على تركيا.

وتراجعت العملة التركية 1.9 بالمئة إلى 5 ليرات للدولار، وهو مستوى قياسى منخفض جديد، قبل أن تتعافى قليلا إلى 4.9800 ليرة بحلول الساعة 1635 بتوقيت جرينتش.

وهدد الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على تركيا إذا لم تطلق سراح قس أمريكى، وهو ما قوبل برد غاضب من أنقرة فى تصعيد للتوترات بين البلدين العضوين فى حلف شمال الأطلسى.