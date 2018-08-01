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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 01:12 ص
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العراق: حرق سيارة مواد غذائية لعناصر إرهابية..ومقتل إرهابيين اثنين بديالى

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 12:02 ص
العراق: حرق سيارة مواد غذائية لعناصر إرهابية..ومقتل إرهابيين اثنين بديالى قوات الجيش العراقى
أ ش أ
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أعلن مركز الإعلام الأمنى بالعراق، اليوم الثلاثاء، أنه تم حرق سيارة تحمل مواد غذائية تابعة لعناصر إرهابية، فى كمين بمحافظة ديالى.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمنى العميد يحيى رسول - فى بيان بثته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إن "قوة من قيادة عمليات ديالى بالاشتراك مع قوة من الحشد الشعبى تمكنت من حرق سيارة تحمل مواد غذائية تابعة لعناصر إرهابية ، وذلك بعد نصب كمين محكم عند طريق (نيسمي) فى جبال قزلاقز بين نفط خانة وامام ويس".

وأشار إلى أن القوات الأمنية فى عمليات ديالى تمكنت أيضًا من قتل إرهابيين اثنين وضبط أسلحتهما ودراجة نارية كانت بحوزتهما ، فى كمين ناجح لهما فى قضاء بلدروز.

جدير بالذكر أن القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادى أعلن ، فى 9 ديسمبر الماضى تحرير أرض العراق بالكامل من تنظيم "داعش" الإرهابى.


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