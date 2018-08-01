العثور على جثة طالب بشاطئ ستانلى بالإسكندرية

الإسكندرية ــ أسماء على بدر

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، على جثة طالب بشاطئ ستانلى.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الرمل، من إدارة شرطة النجدة، بظهور جثة غريق بشاطئ ستانلى.

وبالانتقال والفحص، تبين وجود جثة "ع ن ع" 20 سنة، طالب مقيم مركز الدلنجات - محافظة البحيرة، يرتدى لباس البحر، وبمناظرته تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية.

وبسؤال صديقه "ع ن ع" 20 سنة، طالب مقيم بذات العنوان، قرر بأنه أثناء قيام صديقة المذكور بالاستحمام بمياه البحر بالشاطئ المشار إليه، جرفه التيار وغرق، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاته، وتم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف .

وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، و تحرر المحضر إداري قسم شرطة أول الرمل، وجارى العرض على النيابة.