العالمية للإغاثة تنظم قافلة مساعدات للمناطق المتضررة من السيول بالسودان

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نظمت الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية ، اليوم الأربعاء ، قافلة مساعدات ، وذلك فى إطار مشروع الاستجابة السريعة للمتضررين من السيول فى منطقة النهود بولاية غرب كردفان بالسودان .

وقال حامد بن عاتق الرفاعى مدير مكتب الهيئة بالسودان ، فى تصريح صحفى بمقر سفارة المملكة العربية السعودية بالخرطوم ، إن القافلة تستهدف 1000 أسرة وتشتمل على مواد غذائية وغير غذائية، متوجهة إلى ولاية غرب كردفان بمنطقة النهود.



من جانبه ، أكد سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم ، على بن حسن جعفر ، أن هذه الحملة تمثل مساعدة رمزية تعبر عن شعب المملكة وقيادتها ، فى تضامنها مع إخوانهم لما يتعرضون له من سيول جارفة ، كاشفا أنه ستتبعها حملات أخرى لولاية كسلا، وسيمتد هذا الجسر إلى مساعدات قادمة فى المناطق المتأثرة.



وبدوره، أشاد مدير الطوارئ وممثل مفوضية العون الإنسانى بالسودان، محمد عبد الوهاب قمر، بجهود المملكة العربية السعودية، ووجه لهم الشكر، لدعمهم المتواصل لعمل الخير والأعمال الإنسانية بولاية غرب كردفان، داعيا لمواصلة الدعم لمرحلة الإعمار والتعمير.