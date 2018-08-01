video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 09:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العالمية للإغاثة تنظم قافلة مساعدات للمناطق المتضررة من السيول بالسودان

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 09:06 م
العالمية للإغاثة تنظم قافلة مساعدات للمناطق المتضررة من السيول بالسودان سيول - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

نظمت الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية ، اليوم الأربعاء ، قافلة مساعدات ، وذلك فى إطار مشروع الاستجابة السريعة للمتضررين من السيول فى منطقة النهود بولاية غرب كردفان بالسودان .

وقال حامد بن عاتق الرفاعى مدير مكتب الهيئة بالسودان ، فى تصريح صحفى بمقر سفارة المملكة العربية السعودية بالخرطوم ، إن القافلة تستهدف 1000 أسرة وتشتمل على مواد غذائية وغير غذائية، متوجهة إلى ولاية غرب كردفان بمنطقة النهود.


من جانبه ، أكد سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم ، على بن حسن جعفر ، أن هذه الحملة تمثل مساعدة رمزية تعبر عن شعب المملكة وقيادتها ، فى تضامنها مع إخوانهم لما يتعرضون له من سيول جارفة ، كاشفا أنه ستتبعها حملات أخرى لولاية كسلا، وسيمتد هذا الجسر إلى مساعدات قادمة فى المناطق المتأثرة.


وبدوره، أشاد مدير الطوارئ وممثل مفوضية العون الإنسانى بالسودان، محمد عبد الوهاب قمر، بجهود المملكة العربية السعودية، ووجه لهم الشكر، لدعمهم المتواصل لعمل الخير والأعمال الإنسانية بولاية غرب كردفان، داعيا لمواصلة الدعم لمرحلة الإعمار والتعمير.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. الأمطار تعرقل إيصال المساعدات لمناطق بجنوب السودان

مصرع 3 تلميذات وإصابة 8 أخريات إثر انهيار حائط بمدرسة خاصة فى السودان

سيول

السودان

العالمية للإغاثة




لا تفوتك
جامعة النهضة تعلن عزمها إطلاق منصة إلكترونية لرصد الأخبار الكاذبة ومواجهتها

جامعة النهضة تعلن عزمها إطلاق منصة إلكترونية لرصد الأخبار الكاذبة ومواجهتها

الحكومة توافق على مد الإعارات والإجازات بدون أجر للعاملين فى الخارج - صور

الحكومة توافق على مد الإعارات والإجازات بدون أجر للعاملين فى الخارج - صور

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة