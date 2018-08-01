السيطرة على حريق نشب بلوحة عدادات الكهرباء بعقار فى العاشر من رمضان

الشرقية- فتحية الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم، من السيطرة علي حريق نشب بلوحة عدادات الكهرباء بالطابق الأرضي بالعقار الأرضي بالمجاورة السادسة بالعاشر من رمضان، وتم إخطار النيابة العامة.

تلقي اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بنشوب حريق بعقار بالمجاورة السادسة بدائرة قسم أول العاشر من رمضان، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق، وتبين نشوبه بلوحة عدادات الكهرباء بالطابق الأرضي بالعقار المكون من 3 طوابق، وملك "م خ س" مقاول عقارات.

وأسفر الحريق عن إتلاف 3 عدادات كهرباء، دون حدوث ثمة إصابات بشرية، وبسؤال مالك العقار رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، وتم تحرير محضر بالواقعة.