video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 10:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق نشب بلوحة عدادات الكهرباء بعقار فى العاشر من رمضان

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 08:32 ص
السيطرة على حريق نشب بلوحة عدادات الكهرباء بعقار فى العاشر من رمضان حريق - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق
تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم، من السيطرة علي حريق نشب بلوحة عدادات الكهرباء بالطابق الأرضي بالعقار الأرضي بالمجاورة السادسة بالعاشر من رمضان، وتم إخطار النيابة العامة.
 
تلقي اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بنشوب حريق  بعقار بالمجاورة السادسة بدائرة قسم أول العاشر من رمضان، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق، وتبين نشوبه بلوحة عدادات  الكهرباء بالطابق الأرضي بالعقار المكون من 3 طوابق، وملك "م خ س" مقاول عقارات.
 
وأسفر الحريق عن إتلاف 3 عدادات كهرباء، دون حدوث ثمة إصابات بشرية، وبسؤال مالك العقار رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، وتم تحرير محضر بالواقعة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط تشكيل عصابى يتزعمه سورى الجنسية تخصص فى سرقة مساكن العاشر من رمضان

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

حريق

عقار

الحماية المدنية

العاشر من رمضان




لا تفوتك
الخارجية تتواصل مع السلطات الإيطالية بشأن ملابسات وفاة مواطن مصرى بأحد سجونها

الخارجية تتواصل مع السلطات الإيطالية بشأن ملابسات وفاة مواطن مصرى بأحد سجونها

فيديو.. تسجيل لصحفى بـ" الجزيرة " يكشف دور " اليافعى " فى توجيه القناة ضد مصر

فيديو.. تسجيل لصحفى بـ" الجزيرة " يكشف دور " اليافعى " فى توجيه القناة ضد مصر

فيديو.. إرهابيو حسم يعترفون: استهدفنا ضابط الأمن الوطنى.. حاولنا قتل الدكتور على جمعة واغتلنا رجال الشرطة أمام مسجد السلام بالهرم.. وتلقينا تكليفات برصد مزيد من الأهداف الحيوية لتنفيذ أعمال تخريبية لاحقًا

فيديو.. إرهابيو حسم يعترفون: استهدفنا ضابط الأمن الوطنى.. حاولنا قتل الدكتور على جمعة واغتلنا رجال الشرطة أمام مسجد السلام بالهرم.. وتلقينا تكليفات برصد مزيد من الأهداف الحيوية لتنفيذ أعمال تخريبية لاحقًا

سجون أردوغان مقابر جماعية للمعارضة.. وفاة مواطن تركى داخل زنزانته بعد القبض عليه بموجب قانون "الطوارئ".. السلطات تعرقل تسليم الجثمان لأسرته.. وحراس الرئيس التركى يعتدون على معارضيه بجنوب إفريقيا

سجون أردوغان مقابر جماعية للمعارضة.. وفاة مواطن تركى داخل زنزانته بعد القبض عليه بموجب قانون "الطوارئ".. السلطات تعرقل تسليم الجثمان لأسرته.. وحراس الرئيس التركى يعتدون على معارضيه بجنوب إفريقيا

فيفا عن تحقيق محمد صلاح أمنية طفل سورى: أخلاق معتادة من نجم عالمى

فيفا عن تحقيق محمد صلاح أمنية طفل سورى: أخلاق معتادة من نجم عالمى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة