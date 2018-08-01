video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 09:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"السكة الحديد" تبدأ غدا حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 08:54 م
"السكة الحديد" تبدأ غدا حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق

تبدأ هيئة السكة الحديد، اعتبارا من الغد، حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المدرجة بجدول التشغيل اليومى، مع غلق كافة منافذ الحجز الخارجية واقتصار الحجز على شبابيك الحجز الموجودة بالمحطات الرئيسية، حيث يبدأ غدا الخميس الحجز على القطارات التى ستتحرك يوم 16 أغسطس الجارى الموافق 5 ذو الحجة.

 

وفقا لمنشور صادر عن هيئة السكة الحديد موجه لكافة شبابيك الحجز بالمحطات الرئيسية سيبدأ بعد غد الجمعة طرح للحجز مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 17 أغسطس الموافق 6 ذو الحجة، والسبت المقبل سيتم طرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 18 أغسطس الموافق 7 ذو الحجة، والأحد المقبل طرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 19 أغسطس الموافق 8 ذو الحجة.

 

وأضاف هيئة السكة الحديد، فى منشورها، أن يوم الإثنين المقبل سيتم طرح للحجز مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 20 أغسطس الموافق 9 ذو الحجة، والثلاثاء المقبل سيتم طرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 21 أغسطس الموافق 10 ذو الحجة، حيث سيتم حجز 4 تذاكر لكل راكب كحد أقصى بموجب بطاقة الرقم القومى.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"السكة الحديد" تنفى انفصال جرار عن عربات قطار بخط بنها - منوف

حجز تذاكر العيد

عيد الاضحى

تذاكر القطارات

تذاكر عيد الاضحى

العيد

قطارات العيد

حجز تذاكر السكة الحديد




لا تفوتك
جامعة النهضة تعلن عزمها إطلاق منصة إلكترونية لرصد الأخبار الكاذبة ومواجهتها

جامعة النهضة تعلن عزمها إطلاق منصة إلكترونية لرصد الأخبار الكاذبة ومواجهتها

الحكومة توافق على مد الإعارات والإجازات بدون أجر للعاملين فى الخارج - صور

الحكومة توافق على مد الإعارات والإجازات بدون أجر للعاملين فى الخارج - صور

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة