"السكة الحديد" تبدأ غدا حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى

كتب رضا حبيشى

تبدأ هيئة السكة الحديد، اعتبارا من الغد، حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المدرجة بجدول التشغيل اليومى، مع غلق كافة منافذ الحجز الخارجية واقتصار الحجز على شبابيك الحجز الموجودة بالمحطات الرئيسية، حيث يبدأ غدا الخميس الحجز على القطارات التى ستتحرك يوم 16 أغسطس الجارى الموافق 5 ذو الحجة.

وفقا لمنشور صادر عن هيئة السكة الحديد موجه لكافة شبابيك الحجز بالمحطات الرئيسية سيبدأ بعد غد الجمعة طرح للحجز مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 17 أغسطس الموافق 6 ذو الحجة، والسبت المقبل سيتم طرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 18 أغسطس الموافق 7 ذو الحجة، والأحد المقبل طرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 19 أغسطس الموافق 8 ذو الحجة.

وأضاف هيئة السكة الحديد، فى منشورها، أن يوم الإثنين المقبل سيتم طرح للحجز مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 20 أغسطس الموافق 9 ذو الحجة، والثلاثاء المقبل سيتم طرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 21 أغسطس الموافق 10 ذو الحجة، حيث سيتم حجز 4 تذاكر لكل راكب كحد أقصى بموجب بطاقة الرقم القومى.