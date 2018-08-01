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الزراعة: سلطنة عُمان تعتمد شركات مصرية لتصدير بيض المائدة

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 10:06 ص
الزراعة: سلطنة عُمان تعتمد شركات مصرية لتصدير بيض المائدة الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتب عز النوبى
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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، موافقة سلطنة عُمان على اعتماد عدد من الشركات المصرية المنتجة للبيض، لتصدير منتجاتها من بيض المائدة السائل الى السلطنة.

وقال الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  وزارة الزراعة والثروة السمكية بسلطنة عمان أخطرت مصر رسمياً، باعتماد شركتين مصريتين ، لتصدير منتجاتهما من بيض المائدة السائل المعامل حرارياً الى السلطنة، حسب الإجراءات والنظم المطبقة والمعمول بها في هذا الشأن.

وأوضح أبو ستيت أن عُمان كانت قد أرسلت وفداً من المديرية العامة للثروة الحيوانية بوزارة الزراعة العُمانية، للاطلاع على عدد من المنشآت المنتجة للبيض  فى مصر، وكافة مراحل السلسلة الإنتاجية وحتى الانتهاء من تجهيز المنتج النهائى.

وأشار وزير الزراعة ان الفريق الفنى الموفد من السلطنة تأكد تماماً من أن الشركتين تتبعان المتطلبات والممارسات الصحية والتصنيعية ونظام مراقبة الجودة فى الإنتاج والتصدير.

من جهتها قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن إجمالى ما تنتجه مصر من بيض المائدة بلغ حوالى 14 مليار بيضة سنوياً، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتى وفائض تصديرى للخارج، يساهم في زيادة الدخل القومي للبلاد، وجلب العملة الصعبة.

وأكدت محرز أن مصر حريصة على الحفاظ على سمعتها التصديرية لمختلف دول العالم، وفتح أسواق جديدة في الخارج للمنتجات المصرية سواء من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الحيوانية والداجنة، من خلال اتباع أفضل الممارسات العلمية الحديثة، خلال كافة مراحل الإنتاج، بما يساهم أيضاً في الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وتحقيق الأمن الغذائى.


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وزارة الزراعة

تصير البيض

المنتجات الحيوانية

الأمن الغذائي




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