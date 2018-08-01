الدفاع الروسية: مدارس سوريا تتلقى دعما روسيا وعمليات ترميم للمبانى الإدارية

أ ش أ

أعلن رئيس المركز الوطنى لإدارة شؤون الدفاع فى روسيا الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف أن مركز التنسيق المشترك لوزارتى الدفاع والخارجية الروسيتين، المعنى بعودة اللاجئين إلى سوريا، يعمل بنشاط على تجهيز سوريا للعام الدراسى الجديد.

ونقلت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية عن ميزينتسيف - فى جلسة مركز التنسيق المشترك - إنه "سيتم نقل 50 ألف حقيبة مدرسية مع جميع الملحقات الضرورية من روسيا إلى الجانب السورى فى المستقبل القريب. ونأمل أن تنضم البلدان الأخرى بفعالية إلى هذه العملية".

وأشار إلى أنه "يجب أن يلتحق أكبر عدد ممكن من التلاميذ والطلاب السوريين بمقاعد الدراسة فى وطنهم. حل هذه المسألة يُضعف إمكانية انتشار الأفكار المتطرفة بين الشباب ويمنع تكوين التشكيلات المسلحة".

بدوره، قال رئيس مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين المركز اللواء أليكسى تسيجانكوف - خلال الجلسة - إنه "تم ترميم 89 مؤسسة طبية و214 مؤسسة تعليمية فى سوريا، وتم إصلاح 267 كيلومترا من الطرق، وتوصيل 5ر197 كم من خطوط الكهرباء، و84 محطة كهرباء فرعية، و71 محطة لإمداد المياه، ومجمعين للطاقة والوقود".



وأشار إلى أنه خلال يوم تم إجراء عمليتين إنسانيتين، وتوزيع 6ر5 طن من الطعام على المواطنين السوريين. فى المنطار (محافظة حلب) تم توزيع 650 مجموعة غذائية بوزن إجمالى يبلغ 8ر2 طن. فى محافظة حمص، تم توزيع 8ر2 طن من الشحنات الإنسانية (650 سلة غذائية(.



وأضاف أن الجانب الروسى قام بتنظيم وإجراء 1879 عملا إنسانيًا، حيث تم تسليم 861 ألفا و362 طنًا من المواد الغذائية والضروريات والمياه المعبأة فى زجاجات وتوزيعها على المواطنين السوريين".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت - يوم 18 يوليو - عن إنشاء مركز خاص فى سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين بهدف تسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مشيرة إلى افتتاح مقر تنسيق مشترك فى موسكو لتسهيل عمليات التنسيق بين وزارتى الدفاع والخارجية.