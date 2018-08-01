video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 08:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الدفاع الروسية: عودة أكثر من 300 لاجئ من لبنان إلى سوريا خلال يوم

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 07:04 م
الدفاع الروسية: عودة أكثر من 300 لاجئ من لبنان إلى سوريا خلال يوم نازحين سوريين
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن رئيس مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين إلى سوريا اللواء أليكسى تسيجانكوف اليوم /الأربعاء/ عن عودة أكثر من 300 لاجئ من لبنان إلى سوريا على مدار اليوم الماضى، مشيرا إلى أنه لم يعد أحد من دول أخرى.

وقال تسيجانكوف - فى اجتماع مقر التنسيق المشترك لعودة اللاجئين إلى أراضى سوريا - إن 348 لاجئًا عادوا - خلال اليوم الماضى - إلى أراضى سوريا من لبنان،"ولم يعودوا من دول أخرى"، وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وجاء فى بيان مركز الاستقبال والتوزيع وإيواء اللاجئين التابع لوزارة الدفاع الروسية "منذ 18 يوليو بلغ إجمالى اللاجئين العائدين من لبنان 4174، بما فى ذلك 2846 شخصا عبر نقطة التفتيش "زمراني"، 2893 شخصا، و"جديدة يابوس"، 1135 شخصا، وعبر "الدبوسية" 146 شخصا، ومن الأراضى الأردنية عبر نقطة التفتيش (نصيب) عاد 318 لاجئا". 
وأضاف أنه تم تأمين خروج أعضاء التشكيلات المسلحة غير الشرعية وأسرهم على متن ثمان حافلات، من المنطقة الجنوبية الغربية لخفض التصعيد إلى قلعة المضيق فى منطقة إدلب لخفض التصعيد، وبلغ إجمالى عدد الذين خرجوا 194 شخصا.

وبلغ إجمالى الذين غادروا منطقة ادلب لخفض التصعيد - منذ 4 مارس 2018 - 26 ألفا و642 شخصا.

كان رئيس المركز الوطنى الروسى لإدارة الدفاع ميخائيل ميزينتسيف قد أعلن - فى وقت سابق - أن التنسيق المشترك بين وزراتى الدفاع والخارجية الروسية، سمح بتطوير خطة عمل من أجل عودة اللاجئين السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سوريا تطلق الدورة 30 لمعرض الكتاب الدولى

طوكيو تتحقق من نشر فيديو لصحفى يابانى مختطف فى سوريا

المبعوث الروسى لدى سوريا يؤكد ضرورة حماية المدنيين أثناء حل الوضع فى إدلب

سوريا تؤكد جاهزية الطريق إلى معبر الأردن وتدرس فتحه (صور)

معهد واشنطن: جنوب سوريا فى حاجة ماسة للمساعدات.. فيديو

الدفاع الروسية: مدارس سوريا تتلقى دعما روسيا وعمليات ترميم للمبانى الإدارية

نازحين

سوريا

أخبار عربية

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
الحكومة توافق على مد الإعارات والإجازات بدون أجر للعاملين فى الخارج - صور

الحكومة توافق على مد الإعارات والإجازات بدون أجر للعاملين فى الخارج - صور

التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

موعد مباريات اليوم فى الدورى العام

موعد مباريات اليوم فى الدورى العام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة