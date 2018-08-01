الدفاع الروسية: عودة أكثر من 300 لاجئ من لبنان إلى سوريا خلال يوم

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أعلن رئيس مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين إلى سوريا اللواء أليكسى تسيجانكوف اليوم /الأربعاء/ عن عودة أكثر من 300 لاجئ من لبنان إلى سوريا على مدار اليوم الماضى، مشيرا إلى أنه لم يعد أحد من دول أخرى.

وقال تسيجانكوف - فى اجتماع مقر التنسيق المشترك لعودة اللاجئين إلى أراضى سوريا - إن 348 لاجئًا عادوا - خلال اليوم الماضى - إلى أراضى سوريا من لبنان،"ولم يعودوا من دول أخرى"، وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وجاء فى بيان مركز الاستقبال والتوزيع وإيواء اللاجئين التابع لوزارة الدفاع الروسية "منذ 18 يوليو بلغ إجمالى اللاجئين العائدين من لبنان 4174، بما فى ذلك 2846 شخصا عبر نقطة التفتيش "زمراني"، 2893 شخصا، و"جديدة يابوس"، 1135 شخصا، وعبر "الدبوسية" 146 شخصا، ومن الأراضى الأردنية عبر نقطة التفتيش (نصيب) عاد 318 لاجئا".

وأضاف أنه تم تأمين خروج أعضاء التشكيلات المسلحة غير الشرعية وأسرهم على متن ثمان حافلات، من المنطقة الجنوبية الغربية لخفض التصعيد إلى قلعة المضيق فى منطقة إدلب لخفض التصعيد، وبلغ إجمالى عدد الذين خرجوا 194 شخصا.

وبلغ إجمالى الذين غادروا منطقة ادلب لخفض التصعيد - منذ 4 مارس 2018 - 26 ألفا و642 شخصا.

كان رئيس المركز الوطنى الروسى لإدارة الدفاع ميخائيل ميزينتسيف قد أعلن - فى وقت سابق - أن التنسيق المشترك بين وزراتى الدفاع والخارجية الروسية، سمح بتطوير خطة عمل من أجل عودة اللاجئين السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم.