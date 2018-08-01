الدفاع الروسية تشيد بدور مصر والأردن ولبنان فى المساعدة على عودة اللاجئين إلى سوريا

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قال رئيس المركز الوطنى الروسى لإدارة الدفاع ميخائيل ميزينتسيف اليوم الأربعاء إن مصر والأردن ولبنان وتركيا وفرنسا تقدم الدعم الشامل فى عودة اللاجئين السوريين واستعادة الاستقرار فى هذا البلد.

وأضاف ميزينتسيف - خلال جلسة مركز التنسيق المعنى بعودة اللاجئين إلى سوريا - "لا يمكننى إلا أن أشير إلى ردة الفعل الإيجابية للدول المجاورة على مبادرات السلطات السورية، وأبرزها لبنان والأردن"، مشيرا إلى دور مصر وتركيا وفرنسا، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

ووفقا لإحصاءات مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين، عاد منذ عام 2015 إلى سوريا 233 ألف لاجئ.

وتشير البيانات المعممة، إلى أن هناك حوالى 1ر7 مليون لاجئ سورى مسجل فى أراضى 45 دولة، وأعرب 7ر1 مليون منهم على الأقل عن رغبتهم بالعودة إلى الوطن، وأغلبهم فى لبنان.