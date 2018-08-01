الداخلية تضبط 592 قضية تموينية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي دينا الحسيني

نجحت شرطة التموين في ضبط (30) قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز وضبط (187) قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح وضبط (14) قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة وضبط (64) قضية فى مجال الغش التجارى.

واثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط (592) قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين) وضبط (18) قضية فى مجال اللحوم ومصنعاتها وضبط (33) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر وضبط (10) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة.