video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 04:07 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط 592 قضية تموينية خلال 24 ساعة

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 03:13 م
الداخلية تضبط 592 قضية تموينية خلال 24 ساعة مباحث التموين-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي دينا الحسيني
إضافة تعليق
نجحت شرطة التموين في ضبط (30) قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز وضبط (187) قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح وضبط (14) قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة وضبط (64) قضية فى مجال الغش التجارى.
 
 
واثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط (592) قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين) وضبط (18) قضية فى مجال اللحوم ومصنعاتها وضبط (33) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر وضبط (10) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الليلة.. "معاون وزير التموين" ضيف أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى"

فترتى عمل فى 15 مكتب تموين لإضافة المواليد بالوادى الجديد

مكاتب التموين بالمحافظات تبدأ إضافة المواليد على البطاقات

تموين

الغلاء

الاسعار

الداخلية




لا تفوتك
التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

البنك المركزى: ارتفاع صادرات مصر إلى الولايات المتحدة لـ10 مليارات جنيه

البنك المركزى: ارتفاع صادرات مصر إلى الولايات المتحدة لـ10 مليارات جنيه

موعد مباريات اليوم فى الدورى العام

موعد مباريات اليوم فى الدورى العام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة