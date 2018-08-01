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"الخدمات البيطرية": ليس لنا صلة بالمنشور عن الحمار الوحشى المزيف

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 03:02 م
"الخدمات البيطرية": ليس لنا صلة بالمنشور عن الحمار الوحشى المزيف الحمار الوحشى - أرشيفية
كتب عز النوبى
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نفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة فى الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحفاظ على الحياة البرية، ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الاخبارية، بصورة تسيئ وتشوه حدائق الحيوان، حول قيام أحد المواطنين بدهان حيوان حمار بلدي، ليظهر بصورة الحمار الوحشي.

وأكد اللواء دكتور ابراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن  الادارة المركزية لحدائق الحيوان لديها 2 حمار وحشى من سلالة جرافيز، أحدهما بحديقة الحيوان بالجيزة، والثانى بحديقة الحيوان بالإسكندرية، لافتا إلى أن  الصورة المنشورة ليس لها أى أساس من الصحة أو الصلة بحدائق الحيوان بالجيزة أو بالإسكندرية، أو الحدائق الإقليمية التابعة.

 

 

 


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