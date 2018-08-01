الخارجية العراقية تنفى التحقيق مع سفيرها ببريطانيا على خلفية قضية فساد مالى

بغداد(أ ش أ)

نفت وزارة الخارجية العراقية ما تردد على أحد المواقع بشأن وجود تحقيق مع سفير العراق فى بريطانيا السفير صالح التميمى على خلفية قضية فساد مالى.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد محجوب - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الأربعاء، "إن بعض المواقع الإلكترونية المعروفة بنهجها التلفيقى نشرت جملة مغالطات تسىء إلى الوزارة وتستهدف سفراء وممثلى العراق فى بعثاتنا الدبلوماسية وبالتالى تستهدف سمعة العراق فى محاولة للنيل من النجاحات الدبلوماسية التى تحققت فى السنوات الأخيرة".

وأضاف "أن استهداف بعض السفراء بتهم متعددة ومختلقة هذه الأيام تأتى ضمن المحاولات المسيسة للنيل من هذه الإنجازات ومنها ما نشر بحق شخص سفير جمهورية العراق فى لندن، حيث ادعى أحد هذه المواقع أن الشرطة البريطانية تحقق معه؛ لوجود مبالغ مالية فى السفارة".

وأشار محجوب إلى أن هذا الخبر بكل تفاصيله عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلا، مؤكدا أن الوزارة تحتفظ بحقها فى ملاحقة هذه المواقع وبالطرق القانونية.

يذكر أن عددا من مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام تناقلت خبرا تضمن أن السفير العراقى فى بريطانيا خضع للتحقيق على خلفية وجود فساد مالى فى السفارة.