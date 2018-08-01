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الحماية المدنية بالإسكندرية تعقد محاضرات للطلبة لتوعيتهم بأخطار الحريق

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 02:18 م
الحماية المدنية بالإسكندرية تعقد محاضرات للطلبة لتوعيتهم بأخطار الحريق سيارات الحماية المدنية - أرشيفية
الإسكندرية ــ أسماء على بدر
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عقدت الحماية المدنية بالإسكندرية محاضرات للطلاب الدارسين بالمراكز الثقافية، لإيضاح دور رجال الشرطة وتضحياتهم فى سبيل تحقيق رسالة الأمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم، تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تحقيق التواصل المجتمعى مع كافة أطياف المجتمع وخاصة النشء.
 
وقامت مديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع أحد المراكز الثقافية، بعمل حملة توعية ضد أخطار الحريق، حيث قام أحد ضباط الحماية وبرفقته طاقم إطفاء كامل بإلقاء محاضرات للطلبة الدارسين بالمركز لتوعيتهم بأخطار الحريق المتنوعة، واستعراض جهود رجال الحماية المدنية فى حماية أمن وممتلكات المواطنين .
 
و أعرب الطلبة الدارسين عن تفهمهم للمعلومات التى تم إمدادهم بها حول أخطار الحرائق ووسائل وطرق الوقاية منها ، وتقدم القائمون على المركز بالشكر لرجال الحماية المدنية على تلك المبادرة الإيجابية، معربين عن تقديرهم لما يقدموه من تضحيات فى سبيل حماية أمن المواطنين .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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