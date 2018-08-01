الرئيسية أخبار عاجلة الحكومة توافق على مد الإعارات والإجازات بدون أجر للعاملين فى الخارج - صور الأربعاء، 01 أغسطس 2018 02:46 م الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى إضافة تعليق وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على إطلاق مدة الإعارات والأجازات الخاصة بدون أجر للعاملين المصريين بالخارج. وتضمن القرار أن يتم التجديد بناء على طلب يقدم من الموظف أو بوكيله الخاص بعد سداد المستحقات المالية المستحقة للتأمينات. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. رئيس الوزراء يوجه بسرعة إنهاء لائحة قانون ذوى الإعاقة والالتزام بتعيين 5% رئيس الوزراء يوجه بسرعة العمل على تخفيض الدين العام وتحقيق معدل نمو مرتفع رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتحديث الخط الأول لمترو الأنفاق المصريين بالخارج مجلس للوزراء مصر اخبار مصر مد الاجازات التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى "مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور البنك المركزى: ارتفاع صادرات مصر إلى الولايات المتحدة لـ10 مليارات جنيه موعد مباريات اليوم فى الدورى العام لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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