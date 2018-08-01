الحكومة توافق على مد الإعارات والإجازات بدون أجر للعاملين فى الخارج - صور

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على إطلاق مدة الإعارات والأجازات الخاصة بدون أجر للعاملين المصريين بالخارج.

وتضمن القرار أن يتم التجديد بناء على طلب يقدم من الموظف أو بوكيله الخاص بعد سداد المستحقات المالية المستحقة للتأمينات.