الرئيسية أخبار عاجلة الحكومة توافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى الأربعاء، 01 أغسطس 2018 03:12 م مجلس الوزراء كتبت هند مختار إضافة تعليق وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. بدء إعادة محاكمة أحمد دومة فى "أحداث مجلس الوزراء" رئيس وزراء اليونان يدعو لاجتماع طارئ لمجلس الوزراء لمناقشة حرائق الغابات للمرة الأولى.. مجلس الوزراء السعودى يعقد جلسته فى نيوم برئاسة الملك سلمان عيد الاضحي المحكوم عليهم مجلس الوزراء مصر اخبار مصر التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى "مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور البنك المركزى: ارتفاع صادرات مصر إلى الولايات المتحدة لـ10 مليارات جنيه موعد مباريات اليوم فى الدورى العام لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة