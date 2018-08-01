الحكومة تعلن عن خدمات مركز Call center بمنظومة الشكاوى الحكومية لمدة عام

أعلن مجلس الوزراء، أنه فى إطار اهتمام الحكومة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بفتح قنوات تواصل للمواطنين مع الحكومة وتيسير سبل استقبال شكاوى المواطنين والتفاعل السريع معها، وافق مجلس الوزراء على طلب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتعاقد بالاتفاق المباشر مع الشركة المصرية للاتصالات، لتقديم خدمات مركز تلقى الاتصال (Call center) وخطوط ودوائر الربط بمنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، لمدة عام يبدأ من 1/7/2018 حتى 30/6/2019.

ومن منطلق حرص الحكومة على تذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين لتشجيع الاستثمار، وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار (الجلسة الثامنة والثلاثون)، لـ 17 موضوعاً.

وفى إطار سعى الدولة للانتهاء من تنفيذ المشروعات القومية والتنموية وفق البرامج الزمنية المحددة لها، وعلى رأسها المشروعات التى تسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير مسكن ملائم لهم، فقد وافق مجلس الوزراء على إسناد تنفيذ الأعمال المتبقية بمشروعات الاسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة، والتى تم سحب تنفيذها من الشركات المتقاعسة وغير الجادة فى إنهاء وحدات المشروع، لشركات المقاولات المتخصصة بأسلوب الاتفاق المباشر خصماً على حساب الشركات المسحوب منها الأعمال وطبقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.