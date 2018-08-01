الحرس الثورى الإيرانى يرفض عرض ترامب بإجراء محادثات مع طهران

طهران (أ ش أ)

رفض قائد الحرس الثورى الإيرانى الجنرال محمد على جعفرى أمس الثلاثاء، عرض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بإجراء محادثات مع طهران، قائلا "إن إيران ليست كوريا الشمالية".

ونقل راديو (مونت كارلو) الأمريكى أمس الثلاثاء، عن جفرى قوله :" إيران ليست كوريا الشمالية كى تقبل عرض ترامب بعقد اجتماع، حتى رؤساء الولايات المتحدة الذين سيأتون بعدك لن يروا هذا اليوم".

وكان ترامب قد صرح أمس الاثنين إنه على استعداد للقاء الرئيس الإيرانى دون شروط مسبقة لبحث كيفية تحسين العلاقات بعدما سحب ترامب الولايات المتحدة من اتفاق إيران النووى المبرم عام 2015.