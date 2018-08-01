"التموين" تبدأ طرح الأرز على البطاقات بـ 8 جنيهات للكيلو و8.5 بالمجمعات

كتب مدحت وهبة

قال مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بدأت صرف سلعة الأرز المحلى لبقالين التموين لطرحه للمواطنين على بطاقات التموين بسعر 8 جنيهات للكيلو بدلا من 6.5 جنيه اعتبارا من اليوم الأربعاء، كما تقوم الوزارة بتوفير الأرز المحلى فى منافذ المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة بسعر يتراوح من 8.5 جنيه لـ9.5 جنيه للكيلو، وذلك أقل من الأسواق الأخرى الذى يصل سعر الكيلو فيها إلى 10 جنيهات.

وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن شركات ومضارب الأرز حريصة حاليا على توريد الأرز لصالح هيئة السلع التموينية، كما أن الوزارة أصبحت لديها كميات كبيرة من الأرز المحلى بجانب الاستيراد من الخارج خلال الأيام المقبلة، الأمر الذى سيعمل على تفادى حدوث أزمات، لافتا إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين على تواصل دائم مع شعبة الأرز وأصحاب المضارب من أجل توفير أى كميات تحتاجها الوزارة، كما أن المخزون حاليا فى الأسواق يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية خاصة الأرز، حيث أعلن الدكتور رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، إعادة توريد الأرز المحلى إلى هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية مرة أخرى لطرحه للمواطنين على البطاقات التموينية بعد توقف التوريد خلال الفترة الماضية وفقا للاتفاق مع وزير التموين والتجارة الداخلية لتهدئة الأسعار فى الأسواق وعدم الضغط على سوق الأرز.

وأضاف "شحاتة"، فى تصريحات صحفية اليوم، أن أسعار الأرز حاليا تشهد حالة استقرار نظراً لبدء حصاد المحصول الجديد من الأرز، كما أن باقى كميات الإنتاج من الموسم الماضى بالإضافة إلى انتاج المحصول الجديد من إنتاج 2018/2019 سيكفى حتى شهر أكتوبر 2019 ، وأنه لن يكون هناك عجز فى الأرز المصرى وذلك بالتوازى مع استمرار استيراد الأرز من الخارج لكسر أى عملية احتكار من جانب البعض، مما سيعمل على استقرار الأسعار على مدار العام وتوفير احتياجات المواطنين من سلعة الأرز بشكل مستمر.

وأكد أن أعضاء شعبة الأرز وأصحاب المضارب لديهم اصرار على الوقوف بجانب الدولة ووزارة التموين، من خلال استمرار توريد الأرز المحلى لصالح هيئة السلع التموينية بجانب ما سيتم استيراده من الخارج، الأمر الذى سيعمل على توفير سلعة الأرز طوال الوقت وتفادى حدوث أى أزمات.

وعن المبادرة التى أعلن عنها المهندس وجدى المشد، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب بشأن توريد سلعة المكرونة لصالح وزارة التموين لطرحها على البطاقات بجانب الأرز، أوضح الدكتور"شحاتة" أن موافقته مرتبطة بأعضاء الجمعية العمومية لشعبة الأرز، وأنه على المستوى الشخصى لا يمانع فى ذلك في حالة موافقة وزير التموين والتجارة الداخلية حتي يقلل الضغط علي سلعة الأرز، كما أن هذه المبادرة ستساعد على تغير نمط الاستهلاك لدى المواطن المصرى بعدم الاعتماد على سلعة الارز فقط على مائدة الطعام المصرية.

من جانبه، أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم استيراد نوعيات جيدة من الأرز بجانب المنتج المحلى بهدف تأمين مخزون استراتيجى عدده أشهر الأرز مثلما يحدث مع سلع القمح والسكر والزيت، كما سيتم استيراد نوعيات تقرب من الذوق المصرى ،لافتا إلى توفير سلعة الأرز حاليا على بطاقات التموين وبمنافذ الجمعات الاستهلاكية بجانب توفير السلع الأساسية الأخرى ومنتجات اللحوم والدواجن والأسماك وطرحها بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.