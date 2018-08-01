التعليم: محافظ جنوب سيناء كرم أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية

قال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء كرم اليوم أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية وذلك بمدينة الطور خلال رحلتهم لشرم الشيخ والتى نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

حضر حفل التكريم اللواء نادر عشماوى السكرتير المساعد لمحافظة جنوب سيناء، ومحمد عقل مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وأحمد موسى رائد عام اتحاد طلاب مدارس الجمهورية، وعدد من نواب البرلمان.

رحب فودة فى كلمته بالطلاب وهنأهم على تفوقهم وحثهم على الاستمرار فى التفوق، مؤكدًا لهم أن الرئيس السيسي يدعم التعليم، وأعلن هذا مؤخرًا فى مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة، وقدم فودة الشكر للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على تنظيم الوزارة لرحلة تكريم الأوائل فى محافظة جنوب سيناء، وهذا يعد تكريمًا للمحافظة، كما قدم الشكر للرائد العام لاتحاد الطلاب وللطلاب ومنظمى الرحلة.

من جهته، أشاد عقل بدعم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى للطلاب المتفوقين، مشيرًا إلى أنهم علماء وقادة المستقبل، ونموذج يحتذى به، وقدم الشكر للواء خالد فودة على استضافته وتكريمه لطلاب الشهادة الإعدادية الأوائل.

و أكد موسى حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على رعاية الطلاب المتفوقين والموهوبين وتوفير المناخ الملائم لصقل قدراتهم وموهبتهم، وهنأ الطلاب على التكريم، متمنيًا لهم دوام التفوق.

وفى نهاية حفل التكريم قدم فودة شهادات التقدير للطلاب الأوائل، وقرر صرف ١٠٠ جنيه لكل طالب، كما قدم درع المحافظة للأستاذ أحمد موسى رائد عام اتحاد الطلاب، وأهدى موسى درع الاتحاد للواء خالد فودة.