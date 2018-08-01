التعليم: ضبط طالب هرب بورقة أسئلة الامتحان بلجنة الدبلومات فى المنوفية

كتب محمود طه حسين

أدى صباح اليوم الأربعاء، طلاب شهادة إتمام الدراسة لدبلومات المدارس الفنية (صناعى – زراعى – تجارى – فندقى) امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 2017/2018.

قال أحمد خيرى، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الامتحانات قد عقدت علي فترتين الفترة الأولى: عدد المواد الامتحانية (87) امتحان، والفترة الثانية: عدد المواد الامتحانية (3) امتحانات.

ومن جهته، صرح الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، بأن جميع المنتدبين حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية في المواعيد المحددة لكل منهم، كما أضاف مجاهد قيام المنتدبين بمراجعة الأوراق الامتحانية وحرروا محاضر تفيد (بعدم وجود) أخطاء مطبعية أو فنية، وأن زمن الإجابة وفقاً لما ورد في جداول الامتحانات، لافتا إلى أن الطباعة سليمة وخالية من الأخطاء المطبعية، (لا توجد) أخطاء فنية.

كما أشار المهندس حسن مشعل، نائب رئيس عام الامتحانات، إلى أن متابعة نتائج غرفة العمليات لامتحانات الدور الثاني لدبلومات المدارس الفنية (صناعي – زراعي – تجارى – فندقى) جاءت كالتالى:

- لجنة منوف الصناعية بنات رقم (1923) حيث تم الاتصال من غرفه العمليات بالمنوفية يفيد بأن المواطن ( م. أ. ع) حاصل على دبلوم صناعى ومجند حاليًا، وقد دخل اللجنة وأخذ ورقه أسئلة وحاول الهروب من اللجنة فتم ضبطه وقام بالفعل بإلقاء ورقة الأسئلة خارج أسوار اللجنة وتم إبلاغ الشرطة التي قامت بالإمساك به وإحالة الموضوع للتحقيق.

- غرفة التعليم التجارى تلقت اتصالًا هاتفيًا من غرفة عمليات محافظة الأقصر يفيد بأن ( ب. د. م ) – مراقب الكنترول بلجنة العديسات التجارية بالأقصر رقم (900) قد قام بتصوير سرير وثلاجة ورفعها على أحد المواقع الإخبارية على أنها صورلاستراحة المراقبين وأنها غير مناسبة، وبالتحقق من الأمر تبين أن السرير والثلاجة متواجدين داخل كنترول لجنة سير الامتحان وليست استراحة، وتم إرسال الشئون القانونية بالأقصر للتحقيق مع رئيس اللجنة، والمراقب الأول، ومراقب الكنترول، وسوف يتم متابعة التحقيق من جانب القطاع وإنهاء عمل مراقب الكنترول.

- غرف العمليات (الفندقى – الزراعى) لم تشهد أية مشاكل.