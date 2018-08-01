التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بتأخر وزارة التربية والتعليم في تسليم كتب النظام التعليمي الجديد للمدارس، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً عدم وجود أى تأخير فى عملية تسليم الكتب المدرسية الخاصة بالنظام التعليمى الجديد.

وقالت وزارة التعليم إنه جارى الآن الانتهاء من عملية طباعة الكتب الدراسية الخاصة بالنظام الجديد، مُوضحةً أنه من المقرر تسليم كتب مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وفقاً للنظام التعليمي الجديد إلي جميع المدارس الحكومية والخاصة مع نهاية الأسبوع الثالث من شهر أغسطس دون أى تأخير، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا صحة لها تستهدف التأثير سلباً على النظام التعليمي الجديد.

وأوضحت الوزارة أنها تولى اهتمامًا خاصًا لتدريب المعلمين القائمين على تدريس المناهج الجديدة لإيمانها بدورهم الهام والحيوي في إنجاح تجربة النظام التعليمي الجديد.