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التضامن: غدًا بدء سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضى المقدسة

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 09:00 ص
التضامن: غدًا بدء سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضى المقدسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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يغادر مطار القاهرة، غدًا الخميس، أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية متوجهين إلى المدينة المنورة، والبالغ عددهم 700 حاج يمثلون حجاج محافظات الجيزة ودمياط، على أن يتوالى سفر أفواج حجاج جمعيات وزارة التضامن الاجتماعى والبالغ عددهم 12 ألف حاج حتى يوم 14/8/2018 من مطارات القاهرة وبرج العرب والغردقة والأقصر وأسوان.

 

ووجهت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، بعثة الوزارة بتسهيل الإجراءات للحجاج وتقديم أقصى جهد لخدمة الحجاج بدءًا من الوصول للمطار وتوفير أتوبيسات نقل الحجاج إلى فنادقهم وتسكينهم وتوفير الكراسى المتحركة والخدمات الطبية، بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنح الرعاية الكاملة لكبار السن والمرضى.

 

وأكد أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة ورئيس بعثة حج وزارة التضامن، أن سفر أول أفواج الحجاج، والذى يبلغ عددهم 700 حاج سيكون غدًا الخميس للمدينة المنورة، ثم بعد ذلك إلى مكة المكرمة تمهيدًا لتأدية مناسك الحج لعدد 454 من محافظة الجيزة، 178 من دمياط، 41 للمؤسسة، ثم تليها خروج الأفواج ليوم الجمعة 3 أغسطس 357 من المنوفية، 90 بورسعيد، 89 الدقهلية، 96 المنوفية، ثم يوم السبت 4 من أغسطس بواقع 321 من محافظة القاهرة، 98 من الجيزة، 134 الإسماعيلية، 86 من السويس.

 

وأضافت أن بعثة الوزارة سوف تتلقى مقترحات وشكاوى الحجاج طوال فترة إقامتهم بالأراضى المقدسة، مع التنبيه باتخاذ كافة الإجراءات لتذليل أى عقبات تواجه الحجاج مع تحسين مستوى الخدمات فى أماكن تأدية المشاعر المقدسة، مضيفًا أنه تم التنسيق مع وزير الصحة بشأن توقيع الكشف الطبى على الحجيج، والتنسيق مع وزارة الأوقاف لتوعية الحجيج عن شروط أداء مناسك الحج وآدابه حيث تم تخصيص 15 واعظًا للتوعية بالمناسك.

 


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