البنك المركزى: لا صحة لإصدار أى ‏ورقة ‏نقدية فئة 500 جنيه أو 1000 جنيه

كتبت هند مختار

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من صوراً لورقتى ‏نقد فئة 500 جنيه و1000جنيه صادرتان عن البنك ‏المركزى المصرى تمهيداً لبدء التعامل بهما فى الأسواق، تواصل المركز مع البنك ‏المركزى المصرى.

وقال المركز إن البنك المركزى نفى صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكداً أنه لم يصدر أى ‏ورقة ‏نقدية فئة 500 جنيه أو 1000 جنيه ولم يتم حتى مناقشة طرح ورقة مالية جديدة من هذه الفئات، مشدداً على أن صور تلك العملات ‏المتداولة على مواقع التواصل ‏الاجتماعى‏ غير صحيحة على ‏الإطلاق وليس للبنك المركزى أى علاقة بها، موضحاً أن عملية ‏إصدار أوراق النقد الجديدة تخضع لمعادلات ‏اقتصادية معقدة، ‏ومعايير أمنية دولية صارمة، مشيراً إلى أن كل ما يتم تداوله حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وأكد البنك المركزى بأنه لا نية على الإطلاق لإصدار ورقة ‏نقدية من فئة الـ1000 جنيه أو الـ500 جنيه ‏فى الوقت الحالى، لافتًا إلى أن الدولة تدعم حالياً التوسع فى مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية.‏