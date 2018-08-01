البنك المركزى: لا صحة لإصدار أى ‏ورقة ‏نقدية فئة 500 جنيه أو 1000 جنيه

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من صوراً لورقتى نقد فئة 500 جنيه و1000جنيه صادرتان عن البنك المركزى المصرى تمهيداً لبدء التعامل بهما فى الأسواق، تواصل المركز مع البنك المركزى المصرى.
وقال المركز إن البنك المركزى نفى صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكداً أنه لم يصدر أى ورقة نقدية فئة 500 جنيه أو 1000 جنيه ولم يتم حتى مناقشة طرح ورقة مالية جديدة من هذه الفئات، مشدداً على أن صور تلك العملات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى غير صحيحة على الإطلاق وليس للبنك المركزى أى علاقة بها، موضحاً أن عملية إصدار أوراق النقد الجديدة تخضع لمعادلات اقتصادية معقدة، ومعايير أمنية دولية صارمة، مشيراً إلى أن كل ما يتم تداوله حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة.
وأكد البنك المركزى بأنه لا نية على الإطلاق لإصدار ورقة نقدية من فئة الـ1000 جنيه أو الـ500 جنيه فى الوقت الحالى، لافتًا إلى أن الدولة تدعم حالياً التوسع فى مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية.
عدد الردود 0
بواسطة:
Essam
ليس الان
طيب امتى ؟
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
طب ليه ما تصدروش هذه الورقه ام ٥٠٠ او ١٠٠٠ جنيه..وخاصه بعد التعويم..وفقظان الجنيه نص قيمته ع الاقل
😎🐼..اصظار ورقه عمله ٥٠٠ جنيه و ١٠٠٠ جنيه اصب٠ ضروريا الان