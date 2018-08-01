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البنك المركزى: لا صحة لإصدار أى ‏ورقة ‏نقدية فئة 500 جنيه أو 1000 جنيه

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 11:04 ص
البنك المركزى: لا صحة لإصدار أى ‏ورقة ‏نقدية فئة 500 جنيه أو 1000 جنيه البنك المركزى
كتبت هند مختار
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كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من صوراً لورقتى ‏نقد فئة 500 جنيه و1000جنيه صادرتان عن البنك ‏المركزى المصرى تمهيداً لبدء التعامل بهما فى الأسواق، تواصل المركز مع البنك ‏المركزى المصرى.

 

وقال المركز إن البنك المركزى نفى صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكداً أنه لم يصدر أى ‏ورقة ‏نقدية فئة 500 جنيه أو 1000 جنيه ولم يتم حتى مناقشة طرح ورقة مالية جديدة من هذه الفئات، مشدداً على أن صور تلك العملات ‏المتداولة على مواقع التواصل ‏الاجتماعى‏ غير صحيحة على ‏الإطلاق وليس للبنك المركزى أى علاقة بها، موضحاً أن عملية ‏إصدار أوراق النقد الجديدة تخضع لمعادلات ‏اقتصادية معقدة، ‏ومعايير أمنية دولية صارمة، مشيراً إلى أن كل ما يتم تداوله حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

 

وأكد البنك المركزى بأنه لا نية على الإطلاق لإصدار ورقة ‏نقدية من فئة الـ1000 جنيه أو الـ500 جنيه ‏فى الوقت الحالى، لافتًا إلى أن الدولة تدعم حالياً التوسع فى مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية.‏

 

 

 

 


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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

Essam

ليس الان

طيب امتى ؟

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

طب ليه ما تصدروش هذه الورقه ام ٥٠٠ او ١٠٠٠ جنيه..وخاصه بعد التعويم..وفقظان الجنيه نص قيمته ع الاقل

😎🐼..اصظار ورقه عمله ٥٠٠ جنيه و ١٠٠٠ جنيه اصب٠ ضروريا الان

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