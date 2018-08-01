البرلمان الإيرانى يستدعى "روحانى" للرد على تساؤلات حول الأوضاع الاقتصادية

طهران(أ ش أ)

أعلن رئيس مجلس الشورى الإيرانى (البرلمان) على لاريجانى أن المجلس طلب من رئيس الجمهورية حسن روحانى المثول أمامه فى غضون شهر للرد على تساؤلات النواب حول الأوضاع الاقتصادية فى البلاد.

وقال لاريجانى فى اجتماع المجلس صباح اليوم الأربعاء (حسبما أفادت وكالة انباء /فارس/ الإيرانية)، أن عددا من النواب طلبوا طرح تساؤلات على رئيس الجمهورية حيث تمت احالة هذا الطلب إلى اللجنة الاقتصادية التى قامت بدراسة الموضوع بحضور مندوبى رئيس الجمهورية.

وأضاف "أنه وبعد النقاشات التى اجريت أصر 80 من النواب على طلبهم بطرح تساؤلاتهم وهو ما يعادل أكثر من ربع عدد نواب المجلس".

وأوضح لاريجانى أن التساؤلات تتركز حول 5 محاور وهى "عدم نجاح الحكومة فى السيطرة على تهريب السلع والعملة الصعبة" و"استمرار الحظر المصرفي" و"عدم قيام الحكومة بإجراءات مناسبة لخفض البطالة" و"الركود الاقتصادى الشديد خلال الأعوام الأخيرة" و"الزيادة المتسارعة لأسعار العملات الاجنبية والانخفاض الشديد لسعر العملة الوطنية".

وقال لاريجانى إنه وفقا للمادة 213 من النظام الداخلى لمجلس الشورى الاسلامى يتوجب على رئيس الجمهورية الحضور أمامه فى غضون شهر للرد على التساؤلات المطروحة.