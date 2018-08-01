البابا تواضروس يفتتح مؤتمر كهنة الخليج بدير الأنبا بيشوى فى وادى النطرون

سارة علام

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية أمس الثلاثاء، المؤتمر الثالث لكهنة دول الإمارات والبحرين وعمان وقطر، فى مركز لوجوس البابوي بوادي النطرون،

بدأ اليوم الأول للمؤتمر بمحاضرة افتتاحية ألقاها قداسة البابا تواضروس ، ثم محاضرات ألقاها الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، والقمص يوحنا باقي والقمص بولس جورج كاهني كنيسة مارمرقس الرسول بمصر الجديدة.

يشرف الأنبا يوليوس اسقف مصر القديمة على ايبراشية الكنيسة القبطية في الخليج، بعدما تم تقسيمها حيث كانت تابعة سابقًا لمطران القدس والكرسي الأورشليمي