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الأوقاف: معسكر تثقيفى وتدريبى للواعظات 9 أغسطس ويمتد 3 أيام

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 05:00 ص
الأوقاف: معسكر تثقيفى وتدريبى للواعظات 9 أغسطس ويمتد 3 أيام واعظات الاوقاف
كتب – إسماعيل رفعت
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أكد الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الدينى والمتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة سوف تطلق معسكرًا لتثقيف وتدريب الواعظات التابعات للوزارة يوم 9 أغسطس ولمدة 3 أيام بالإسكندرية.

وأضاف طايع لـ"اليوم السابع"، أن المعسكر يأتى ضمن برنامج الوزارة لرفع كفاءة وتدريب وتثقيف العناصر الدعوية والوقوف على آخر المستجدات العصرية ضمن خطة تجديد الخطاب الدينى.

وأشار طايع، إلى أن العنصر النسائى بات جزءًا مهمًا جدًا وفعالاً فى العمل الدعوى ولا يمكن الاستغناء عنه بأى حال من الأحوال، حيث تعمد الوزارة على الواعظات فى التوعية الدينية للنساء، وتعليم الأطفال، والمشاركة فى كل الفعاليات النسائية.

وأوضح أن المعسكر سيستمر 3 أيام بحضور نخبة من أبرز الأساتذة المتخصصين فى العلوم الشرعية يتقدمهم الدكتور بكر زكى عوض العميد السابق بجامعة الأزهر، وذلك لاستعراض نقاشات وقضايا تهم الدعوة والجماهير ومعرفة طريقة الردود على الأفكار المغلوطة وطرح البديل الوسطى.

 

 


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واعظات الاوقاف

جامعة الأزهر

تجديد الخطاب الدينى




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