الأمن العام يضبط 10 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة

وجه قطاع الأمن العام حملات أمنية بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى.
وأسفرت الحملات الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط 10164 قضية وتنفيذ 843 حكم حبس جزئى.
جاء ذلك فى إطار تكثيف الجهود الأمنية لضبط المخالفات وجرائم سرقة التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات المقررة فى القضايا وتطبيق القواعد القانونية ذات الصلة بكل حسم .
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بواسطة:
عمرو عبد الخالق
شارع جمال عبد الناصر مدينه 6 أكتوبر العشوائيات
ياريت يزوروا شارع جمال عبد الناصر الحى 11 و 10 بس يكون تحصل الغرمات و المخالفات في نفس الوقت و لو نزلوا كل يوم حيكون تحصيل مبالغ لا حصر لها