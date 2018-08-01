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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 04:48 م
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الأرصاد الأسبانية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من 42 درجة مئوية

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 04:24 م
الأرصاد الأسبانية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من 42 درجة مئوية مؤشر درجات الحرارة ـ صورة أرشيفية
مدريد (أ ش أ)
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أصدرت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية تحذيرات بشأن الطقس فى 30 مقاطعة فى كافة أنحاء البلاد، منوهة بأن درجات الحرارة ستصل إلى أكثر من 42 درجة مئوية فى الظل كأول موجة حر لركلات الصيف.

وحذرت وكالة الأرصاد من خطر اندلاع حرائق الغابات الذى وصفته بالشديد في معظم المناطق الجنوبية والوسطى من إسبانيا، داعية المواطنين إلى إدراك الخطر.

من جهتها..أفادت صحيفة (ذا لوكال) الإسبانية اليوم الأربعاء، بأن المقاطعات في جميع أنحاء البلاد بدءا من قادس فى الجنوب الغربى وحتى برشلونة فى الشمال الشرقى تم إخطارها بتحذيرات طقس باللون الأصفر وهو ما يمثل خطورة كبيرة.

 


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