اعتقال مواطنة أوزبكية فى بطرسبورج لتحويلها أموال لعناصر داعش فى تركيا

موسكو /أ.ش.أ/

ألقت السلطات الروسية القبض على مواطنة أوزبكية فى بطرسبورج للاشتباه بها فى تمويل عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى المحظور فى روسيا، حيث قامت بتحويل مبلغ يصل إلى حوالى مليون روبل(نحو 12 ألف دولار) إلى عناصر التنظيم فى تركيا.

وذكرت لجنة التحقيقات الروسية فى بيان اليوم أن التحقيقات أوضحت أن المتهمة قامت خلال تواجدها فى مدينة بطرسبورج الروسية خلال الفترة من يونيو عام 2016 وحتى اكتوبر عام 2017 ، باستلام أموال من مختلف الأشخاص الأعضاء فى تنظيم "الدولة" الإرهابى الدولى المحظور فى روسيا وتحويلها من حسابها المصرفى الشخصى إلى تركيا بهدف تمويل هذا التنظيم وتأمين نشاطه.

وأشار البيان إلى أنه تم فتح قضية جنائية بحق هذه المواطنة الأوزبكية (من مواليد 1979) لارتكابها جريمة المساهمة فى ممارسة النشاط الإرهابي.لافتا إلى أن اعتقالها تم على يد عناصر الإدارة بالتعاون مع عناصر مركز مكافحة التطرف التابع للإدارة العامة بوزارة الداخلية الروسية لشئون مدينة بطرسبورج ومقاطعة لينينجراد.