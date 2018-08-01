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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 10:26 م
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اضبط مخالفة..شكاوى من اشغالات المحلات واستغلال حرم الطريق بدمياط

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 10:12 م
اضبط مخالفة..شكاوى من اشغالات المحلات واستغلال حرم الطريق بدمياط وضع حواجز بحرم الطريق العام
دمياط-معتز الشربينى
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تعددت شكاوى أهالى محافظة دمياط وخاصة مدينتى دمياط ورأس البر من  قيام بعض أصحاب المحال التجارية والمعارض  وكذلك البنوك بطول شارع كورنيش النيل بمدينة دمياط باستغلال حرم الطريق العام وإغلاق الطرقات أمام محلاتهم لمنع وقوف السيارات أمامهم ،الأمر الذي يخلف أزمة مرورية حادة وخاصة في الشوارع  الرئيسية والطرق العمومية  فى الوقت  الذى لا يوجد بمحافظة دمياط جراجات عمومية أو مناطق  لوقوف السيارات.

يقول محمد العزبى أحد أبناء مدينة دمياط، إن الكثير من أصحاب المحال التجارية يلجاءون لوضع  براميل وحواجز  أمام المحلات لحجز مكان لصاحب المحلات ومعارض الموبليات خصوصا علي  طول شارع كورنيش النيل والشارع الحربي لمنع وقوف السيارات أمام محلاتهم تحت سمع وبصر رجال المحليات

وتساءل يحيي النجار موظف بالمعاش متى ننظر بواقعية لهذه الإشغالات داخل مدينة دمياط  والتي لم نتعايش معها من قبل بتلك الصورة المخزية ؟، وأضاف  أننا نجد لا قيمة لشرطة مرافق دمياط  في الوقت الذي يستغل فيه أصحاب المحلات وبعض المنشآت  الحكومية حرم الطريق العام وإغلاق  الشارع أمامهم لمنع ووقف السيارات واستغلال الرصيف أمامهم لسيارات الجهة الحكومية فقط وكأنها حكر عليهم دون غيرهم ،ويضيف النجار يوجد أمام زاوية  مسجد الغاياتي بمنطقة باب الحرس رصيف بعرض 4 متر ،وتفنن مواطن ما بوضع 4 براميل صاج من الحجم الكبير وملئهما بالرمل والاسمنت  بدعوي عدم وقوف السيارات  وما حدث نراه متكرر بمواقع عدة.

وقال محمد الطربيلى المحامى لابد من تفعيل دور القانون ومحاسبة كل من يقوم باستغلال حرم الطريق العام في عمل غير مرخص  مضيفا أن استغلال حرم الطريق وإغلاق الشارع ومنع ووقف السيارات في المكان المخصص لها   مخالف للقانون ، مضيفا أن إنهاء هذه المخالفات يحتاج إعادة تنظيم حملات من الوحدات المحلية وشرطة المرافق للقضاء على هذه الظاهرة المخزية في دمياطومشيرا إلى إن محافظة دمياط دون غيرها من المحافظات الأخرى لا يوجد بها  جراج عمومي أو مكان لوقف السيارات وبالتالي  أصبح وقوف سيارة بأي منطقة  بطول شارع كورنيش النيل أمر من الصعوبة  بل من المستحيل .

وضع حواجز بحرم الطريق العام
وضع حواجز بحرم الطريق العام

 

وضع حواجز خرسانية
وضع حواجز خرسانية

 

صب خرسانة بالطريق العام
صب خرسانة بالطريق العام

 

وضع حواجز حديدية امام نادى القضاة
وضع حواجز حديدية 

 

 


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