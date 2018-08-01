استشارى أمراض دم: التأمين الصحى يعالج أكثر من 75% من مرضى "الثلاسيميا"

كتبت أمل علام

قالت الدكتورة نجلاء شاهين، استشارى أمراض الدم بالتأمين الصحى، رئيس قسم أمراض الدم بمستشفى أطفال مصر، إن التأمين الصحى يعالج أكثر من 75% من مرضى أنيميا البحر المتوسط "الثلاسيميا "من سن ما قبل المدرسة وما بعدها، وحتى سن 18 سنة.

وقالت نجلاء شاهين، فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، إن هؤلاء المرضى يمثلون أكثر من 75% من مرضى أنيميا البحر المتوسط، والخدمات تشمل إعطاء الدم الآمن وأدوية انزال الحديد الأحدث عالميا، والأكثر فعالية، وإجراء التحاليل والفحوصات الشهرية كخدمة علاجية متكاملة بالتعاون مع التخصصات الأخرى مثل الجهاز الهضمى والكبد والغدد حتى يتم منع حدوث المضاعفات الشديدة للمرض، موضحا أنه تم إنشاء العديد من المراكز العلاجية لأنيميا البحر المتوسط فى مختلف محافظات الجمهورية، حتى نسهل على المريض تلقى العلاج والخدمة بالقرب من محل إقامته.

وأوضحت أن تكلفة علاج المريض على التأمين الصحى فى الأطفال أقل من سن 6 سنوات حوالى من 1500 جنيه إلى 1800 جنيه شهريا، مشيرة إلى أن أكثر من 6 سنوات يكلف الدولة من 2500 الى 5500 جنيه، وتغيرت رؤية العلاج فى كيفية تحسين حياة المرضى وذلك بمدهم بكل وسائل العلاج الحديثة ، وتدريب الأطباء فى مختلف أنحاء الجمهورية وتوعية المريض، وذويه والمجتمع على مستوى المدرسة فى المراحل الابتدائى والإعدادى والثانوى، حيث وصلت إلى التعاون مع الجامعات المختلفة والجمعيات، وذلك فى إطار تحسين الخدمات فى مرضى أنيميا البحر المتوسط، كما يتكفل التأمين الصحى بنفقات نقل النخاع فى المراكز المختلفة لزرع النخاع، حيث تم زرعه لما يقرب من 280 مريض يعانى من أنيميا البحر المتوسط، ويتحمل التامين الصحى ما قبل، وأثناء وبعد زرع النخاع.