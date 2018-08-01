استئناف العمل بالخط البحرى لميناء طرابلس الليبى بعد توقف 6 سنوات

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أعلن رئيس اللجنة التسييرية لميناء طرابلس البحرى سالم بدر، اليوم الأربعاء، استئناف العمل بالخط البحرى للميناء لأول مرة منذ 6 سنوات، برسو الناقلة "GRANDE SICILA" القادمة من بلجيكا والحاملة على متنها 1457 سيارة.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك الليبية العميد طارق الفقيه - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية فى طرابلس - أن الناقلة "GRANDE" تعتبر الأولى التى ترسو فى الميناء منذ عام 2012، واتخذت الإجراءات لتفريغها ومنحها إذنًا بالمغادرة خلال 24 ساعة، مشيرًا إلى رسو بواخر نقل بضائع بشكل يومى فى ميناء طرابلس رغم ضعف إمكانيات العمل فيه بسبب عدم صيانة الأرصفة والمرافق الأخرى.

من جانبهما، أكد وزير الداخلية الليبى العميد عبدالسلام عاشور، ووزير المالية أسامة حماد - اللذان حضرا رسو الناقلة - أهمية استقبال الميناء لبواخر نقل البضائع باعتباره المنفذ البحرى للمنطقة الغربية.