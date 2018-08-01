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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات أولى جلسات شهر أغسطس

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 10:27 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات أولى جلسات شهر أغسطس البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر أغسطس، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات.

 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.59%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.59%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.98%.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.08%، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.13%.

 

وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة ارتد خلال تعاملات جلسة أمس، بقوة لينهى شهر يوليو على شمعة إيجابية شمعة وأحجام تداول جيدة نسبيًا مدفوعاً بسهم البنك التجارى الدولي، الذى تمكن من اختراق خط الاتجاه الهابط الذى بدأ منذ شهرين وأدى إلى تحسن الحالة العامة كما توقعنا، ذلك بالإضافة للقطاع العقارى بقيادة مجموعة طلعت مصطفى وسوديك، مشيرة إلى أنه رغم احتمالية أن نتنفس الصعداء على المدى القصير على الأقل وتصعد البورصة ولكن الاتجاه الهابط الذى استمر لأسابيع طويلة قد يظهر عمليات جنى الأرباح قريبا.

 

وأضافت مباشر، فى تقريرها اليومى، أنه على الرسم البيانى للساعة ، شكل المؤشر الرئيسى للبورصة شكل الوتد الهابط، واستمراره فوق المستويات 15،500-15،600 نقطة، سيدفع المؤشر للأعلى نحو 16 ألف نقطة، ومع ذلك أوصت بالتداولات السريعة حتى تزداد أحجام التداول.


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