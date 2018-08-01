ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 22.6 مليار جنيه خلال شهر يوليو

كتب هانى الحوتى

ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 22.6 مليار جنيه خلال جلسات شهر يوليو الماضى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 3937 مليون ورقة منفذة على 434 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 21 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2997 مليون ورقة منفذة على 370 ألف عملية خلال جلسات الشهر السابق.

أما بورصة النيل فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 20.6 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 26.8 مليون ورقة منفذة على 2508 عملية خلال شهر يوليو الماضى؛ واستحوذت الأسهم على 83.66% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 16.34%، جاء ذلك وفقاً للتقرير الشهرى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة، بين 12154 مليون جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 3053 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 258 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 2660 مليون جنيه بحجم تداول 681 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 132 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 14813 مليون جنيه بحجم تداول 3734 ورقة مالية منفذة من خلال 390 ألف عملية.