إيمرسون منانجاجوا يعلن فوزه فى الانتخابات الرئاسية بزيمبابوى

هرارى /أ ش أ/

أعلن إيمرسون منانجاجوا الرئيس المؤقت ورئيس الحزب الحاكم فى زيمبابوى "الاتحاد الوطنى الزيمبابوى الإفريقي" فوزه فى الانتخابات الرئاسية التى شهدتها البلاد أمس الأول (الاثنين)، كما وصف العملية الانتخابية بأنها كانت "حرة ونزيهة".

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن إعلان منانجاجوا يأتى فى الوقت الذى تزعم فيه المعارضة وقوع عمليات تزوير على نطاق واسع حيث يردد أنصارها شعارات وهتافات معادية للحكومة.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن المعارضة قد أعلنت فى وقت سابق فوزها فى هذه الانتخابات التى تعد الأولى التى تجرى فى ظل غياب روبرت موجابى الرئيس السابق لزيمبابوى والذى حكم البلاد لمدة ٣٧ عامًا.

ويتنافس فى هذه الانتخابات كل من إيمرسون منانجاجوا الرئيس المؤقت الذى وصل إلى السلطة فى نوفمبر الماضى بعد استقالة موجابى تحت ضغط الشارع وحزبه، إلى جانب ونيلسون تشاميسا من حركة التغيير الديمقراطى وعدد من المرشحين غير البارزين.