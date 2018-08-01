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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 03:20 م
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إنهاء قوائم انتظار العمليات بمستشفى جامعة بنى سويف قبل عيد الأضحى

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 02:43 م
إنهاء قوائم انتظار العمليات بمستشفى جامعة بنى سويف قبل عيد الأضحى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف ــ أيمن لطفى
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طالب الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف بإنهاء كافة حالات قوائم الانتظار للعمليات والجراحات المختلفة بالمستشفى الجامعى قبل عيد الأضحى المبارك.

 جاء ذلك عقب اجتماعه اليوم، والدكتور وائل الشاعر عميد كلية الطب - رئيس مجلس إدارة المستشفي، والدكتور عماد البنا مدير عام المستشفي ورؤساء الأقسام بالمستشفي لوضع جدول لإنهاء كافة الحالات .

وقال منصور حسن  فى بيان له أنه قرر إنهاء حالات الرمد  خلال 3 أيام، وحالات العظام خلال أسبوعين، وحالات قسطرة القلب خلال أسبوع، وحالات جراحة المخ والأعصاب خلال أسبوعين، وحالات جراحة القلب والصدر خلال 3 أسابيع مع مراعة الانتهاء من كافة الحالات قبل العيد، وذلك نظرا لأن المستشفي الجامعي هى المكان الوحيد لإجراء هذه العمليات الدقيقة .

وفى سياق متصل، أشار رئيس الجامعة إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا بشكل مستمر بين الجامعة وهيئة الرقابة الإدارية ومستشفيات التأمين الصحى ومديرية الصحة ومستشفياتها والمستشفي العام، لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنهاء  قوائم انتظار العمليات الجراحية، وأن المستشفي الجامعي ستقوم بإرسال طواقم طبية للمساعدة في إجراء العمليات بالمستشفيات الأخرى لإنهاء قوائم الانتظار.

 

 

 


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