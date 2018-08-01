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إغلاق برج إيفل فى باريس بعد إضراب العمال بسبب طوابير الزوار الطويلة

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 11:19 م
إغلاق برج إيفل فى باريس بعد إضراب العمال بسبب طوابير الزوار الطويلة برج إيفل
رويترز
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أضرب العاملون فى برج إيفل اليوم الأربعاء فى نزاع بسبب الطوابير الطويلة فى المزار السياحى الشهير بالعاصمة الفرنسية باريس الأمر الذى أدى لإغلاق البرج خلال موسم الذروة السياحى فى الصيف.

ووصلت المحادثات بين الكونفدرالية العامة للعمل وإدارة البرج بشأن نظام دخول جديد، يقول العمال إنه مسؤول عن طوابير زوار "مرعبة"، إلى طريق مسدود مساء اليوم.

ولم يتضح إن كان الإضراب سيستمر حتى غد الخميس.

وقال مسؤولون نقابيون إن النظام الجديد، الذى بدأ اعتبارا من يوليو تموز فى تخصيص مصاعد منفصلة لأنواع مختلفة من حاملى التذاكر، مرهق للعمال الذين يضطرون للتعامل مع السياح المحبطين.

وقالت إدارة الموقع إن أشهر الصيف دائما ما تكون مزدحمة.

وكل عام يصعد أكثر من ستة ملايين سائح البرج البالغ ارتفاعه 342 مترا وهو أشهر مقصد سياحى فى العاصمة.


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برج إيفل

فرنسا

إضراب العمال




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