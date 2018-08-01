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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 06:40 م
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إضراب جديد لطيارى رايان إير 10 أغسطس ضد شركة الطيران فى أوروبا

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 05:04 م
إضراب جديد لطيارى رايان إير 10 أغسطس ضد شركة الطيران فى أوروبا راين إير
أ ف ب
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يستعد طيارو خطوط رايان إير الإيرلنديون لإضراب جديد الجمعة فى إطار تحركات نقابية ضد شركة الطيران التى تنظم رحلات منخفضة الكلفة فى أوروبا.

والإضراب هو الرابع فى أيرلندا لثانى أكبر خطوط جوية فى أوروبا، وسيؤثر على 20 من الرحلات القادمة والمغادرة فى اليوم المذكور فى أيرلندا.

وعرضت الشركة فى بيان الأربعاء الاجتماع بالطيارين الإيرلنديين السبت أو الأسبوع المقبل "لنتمكن بشكل جدى من حل هذا الخلاف".

وأعلنت نقابة الطيارين السويديين الاربعاء أيضا إن اعضاءها يعتزمون الإضراب فى 10 أغسطس.

وقالت النقابة ان راين اير "رفضت باستمرار التفاوض مع ممثلين لنقابة الطيارين السويديين" متهمة الشركة بالسعى لاختيار أعضاء فريقها التفاوضى من النقابة.

وقالت نقابة الطيارين السويديين أن نحو 40 طيارا فى مطار سكافتسا، على بعد 100 كلم جنوب غرب ستوكهولم، سينضمون للإضراب.

ولم تتمكن النقابة من تحديد عدد الرحلات التى ستتأثر، كما لم يرد تعليق فورى من راين اير.

واختار الطيارون الهولنديون والألمان أيضا الإضراب.

وقالت نقابة الطيارين الهولنديين إن "راين اير بحاجة لجرس انذار، وقد يكون إضراب فى هولندا الحل الوحيد".

وقالت النقابة انه يتعين تطبيق القانون الهولندى على عقود راين اير.

وأمهلت النقابة الالمانية فيريننغونغ كوكبيت راين اير حتى السادس من أغسطس لتقديم مقترحات للتفاوض، لافتة إلى أن المحادثات الجمعة الماضى انهارت بدون التوصل لاتفاق.

وتجنبت راين إير التى تسير رحلات فى 37 دولة ونقلت 130 مليون راكب العام المضى، إضرابات كبيرة قبل عيد الميلاد بعدما قررت الاعتراف بالنقابات للمرة الأولى منذ تأسيسها قبل 32 عاما.

لكنها منذ ذلك الحين تبذل جهودا مضنية للتوصل الى اتفاقات بشروط مع العديد منها.

وشهدت الخطوط اضرابات الأسبوع الماضى أثرت على 600 رحلة فى بلجيكا وايرلندا وايطاليا والبرتغال واسبانيا.

ويطالب النقابيون بظروف عمل مماثلة للموظفين، ويطالبون ايضا بتطبيق قوانين كل بلد يوجد فيه موظفو الشركة، فى حين تريد الشركة تطبيق القانون الايرلندى.

ونشرت الشركة على موقعها الالكترونى قسائم رواتب شهر يونيو، وقالت ان الطيارين والطواقم يحصلون على رواتب عادلة يمكن ان تصل الى 40 الف يورو (47 الف دولار) فى السنة.

وراين إير هى أكبر شركة طيران للرحلات المنخفضة الكلفة من حيث عدد الركاب، وثانى أكبر الشركات عموما بعد الالمانية لوفتهانزا.


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