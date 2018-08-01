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إصابة 85 شخصا فى تحطم طائرة شمال المكسيك

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 03:56 ص
إصابة 85 شخصا فى تحطم طائرة شمال المكسيك تحطم طائرة شمال المكسيك
مكسيكو (أ ف ب)
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تحطمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية المكسيكية "ايرومكسيكو" أمس الثلاثاء، بعد إقلاعها في ولاية دورانجو فى شمال المكسيك، ما أسفر عن جرح 85 راكبا بحسب السلطات التى أكدت عدم وجود قتلى.

 

وقال وزير النقل المكسيكى جيراردو رويس إسبارزا إن الطائرة، وهى من طراز إمبراير 190 وكانت تستعد لرحلة بين دورانجو ومكسيكو، تحطمت نحو الساعة 16,00 بالتوقيت المحلى "وعلى متنها 97 راكبا و4 من أفراد الطاقم".

 

ومن جهته قال حاكم الولاية خوسيه إيسبورو على تويتر إنه "ليس هناك قتلى فى حادث الطائرة #أم2431".

 

وبدوره قال المتحدث باسم الدفاع المدنى أليخاندرو كاردوزا لقناة "ميلينيو تى فى" إنه بحسب الحصيلة الأولية "قد يكون هناك 85 مصابا"، وأوضح أن معظم الإصابات "طفيفة جدا"، مشيرا أيضا إلى وجود إصابات بالغة.

 

ووفقا للسلطات المحلية، تم إدخال 49 شخصا إلى المستشفيات، فيما استطاع آخرون العودة إلى منازلهم، وأضاف كاردوزا أن الطائرة تأثرت بسوء الأحوال الجوية على الأرجح، وقد تكون حاولت القيام بهبوط اضطرارى.

 

وتابع "النيران اندلعت بعد الهبوط الاضطرارى، ولحسن الحظ ليس هناك على ما يبدو أشخاص أصيبوا بحروق".

 

وأظهرت صورة ملتقطة من الجوّ وحصلت عليها وكالة فرانس برس، الطائرة متوقفة فى حقل.

 

وكتبت الشركة على تويتر "علمت ايرومكسيكو بان هناك حادثا وقع في دورانغو، ونحن نتحقق من المعلومات".

 

وشاهد مراسل وكالة فرانس برس فى موقع الحادث، طائرة تغطيها سحابة من الدخان وركّابًا يغادرونها مشيًا على الأقدام، بعضهم مصاب بجروح طفيفة.

 


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