إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة فى مشاجرة بسبب خلافات عائلية بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة بإصابات بالغة، وذلك فى مشاجرة بسبب خلافات عائلية بينهم، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، اخطارا من مأمور مركز بركة السبع، باستقبال مستشفى بركة السبع المركزى، كل من طرف أول "ا . ب . ع " 51 عاما ربة منزل مصابة بجرح سطحى بالإبهام الأيسر، ابنها "م ا.م" 21 عاما، مصابا جرح رضى بفروة الرأس، وسحجات متفرقة بالجسم، طرف ثان زوج الأولى "م.ا.هـ" 58 عاما فلاح مصابا بجرح قطعى بالإبهام الأيمن، وكدمات بالوجه.

وبالانتقال والفحص وسؤال الطرفين، اتهم كل منهما الآخر بالتعدى عليه بالضرب، وإحداث إصابتهم لخلافات عائلية بينهم، تم تحرير عن الواقعة المحضر رقم 14 أحوال مركز بركة السبع وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.