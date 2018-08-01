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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 08:47 م
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إصابة طفل بارتجاج بالمخ بعد سقوطه من أعلى سطح منزله بالدقهلية

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 07:45 م
إصابة طفل بارتجاج بالمخ بعد سقوطه من أعلى سطح منزله بالدقهلية اسعاف - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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أصيب طفل بقرية الحصاينة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية باشتباه ما بعد الارتجاج نتيجة سقوطه من أعلى سطح حجرة لتربية الطيور.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى السنبلاوين العام بوصول الفل سمير.م.م 4 سنوات من قرية الحصاينة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وبسؤال والده محمد.م 43 سنة عامل قرر بسقوط نجله من أعلى سطح حجرة تربية الطيور بمنزله ولا يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


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