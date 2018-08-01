إدارة ترامب ترفع رسوم الاستيراد على بضائع صينية إلى 25%

رويترز

قال مسؤولون أمريكيون اليوم الأربعاء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تقترح رفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة، بينما يواصل البلدان مشاورات للوقوف على إمكانية استئناف المحادثات التجارية.

وأضاف المسؤولون فى مؤتمر بالهاتف مع صحفيين أن ترامب أصدر تعليمات إلى الممثل التجارى الأمريكى روبرت لايتهايزر لدراسة المعدل الأعلى للرسوم الجمركية فى إطار مساعى لضمان "وجود الأدوات المناسبة من أجل تشجيع الصين على تغيير سلوكها".

وردا على سؤال عن ضعف اليوان الصينى، قال المسؤولون إن من المهم ألا تقوم الدول بخفض قيم عملاتها من أجل الحصول على مزايا فى التجارة.

وقالوا أيضا إن الزيادة المحتملة فى رسوم الاستيراد ليست بسبب إجراء محدد اتخذته الصين، وإن قنوات الاتصال مع بكين تبقى مفتوحة لمحاولة تسوية الخلافات التجارية.