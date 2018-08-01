video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 12:36 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحالة معلم بأسيوط للمحاكمة العاجلة بتهمة إحداث عاهة مستديمة لتلميذ

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 11:17 ص
إحالة معلم بأسيوط للمحاكمة العاجلة بتهمة إحداث عاهة مستديمة لتلميذ مدرسة-أرشيفية
كتب ــ عبد الله محمود
إضافة تعليق
أحالت النيابة الإدارية معلما بإحدى مدارس التعليم الأساسي بمحافظة أسيوط للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية تسببه في إحداث عاهة مستديمة لتلميذ بالصف الثاني الابتدائي بالمدرسة، وفقده الإبصار بعينه اليسرى.
 
تلقت النيابة الإدارية بأسيوط بلاغا من إدارة أسيوط التعليمية بشأن المذكرة المقدمة من مدير المدرسة ضد معلم بالمدرسة، لإصابة تلميذ بالصف الثاني الابتدائي في عينه داخل الفصل يوم 20/11/2017.
 
وباشرت تحقيقاتها بالقضية رقم 328 لسنة 2018 أمام ناريمان عزت  –وكيل النيابة تحت إشراف  المستشار طاهر عبد الوارث – مدير النيابة.
 
 وكشفت التحقيقات أن المتهم المذكور كان يقوم بتهديد  التلاميذ بالفصل لمحاولة السيطرة عليهم، وذلك بقيامه بإمساك خرطوم بداخله عصا خشبية رفيعة ويقوم بالتلويح بها داخل الفصل لتخويف التلاميذ، ونتيجة رعونته وعدم احترازه بالخرطوم الموجود بيده اندفعت العصا الخشبية الموجودة بداخله وأصابت العين اليسرى للتلميذ المجني عليه، وتسببت في إصابته إصابة بالغة أدت لفقد بصره بتلك العين.
 
وورد للنيابة التقرير الطبي الصادر قسم طب وجراحة العيون بمستشفى أسيوط الجامعي، والمتضمن أن العين اليسرى للتلميذ المجني عليه لا ترى الضوء وفقدت حاسة الإبصار، وبناءً عليه فقد انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة، كما أمرت النيابة بمجازاة مدير المدرسة تأديبيا، لتراخيه في الإبلاغ عن الواقعة محل التحقيق للإدارة التعليمية.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحالة معلم لغة عربية للمحاكمة بتهمة المشاركة فى مظاهرات

تجديد حبس مسجون واثنين آخرين 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة قتل عديله بالمرج

النيابة: محتجز قسم المرج طعن آخر بمعلقة طعام بعد مشاجرة بينهما

اخبار المحاكم اليوم

النيابة الإدارية

اخبار الحوادث اليوم

إحالة مدرس للمحاكمة




لا تفوتك
الخارجية تتواصل مع السلطات الإيطالية بشأن ملابسات وفاة مواطن مصرى بأحد سجونها

الخارجية تتواصل مع السلطات الإيطالية بشأن ملابسات وفاة مواطن مصرى بأحد سجونها

فيديو.. تسجيل لصحفى بـ" الجزيرة " يكشف دور " اليافعى " فى توجيه القناة ضد مصر

فيديو.. تسجيل لصحفى بـ" الجزيرة " يكشف دور " اليافعى " فى توجيه القناة ضد مصر

فيديو.. إرهابيو حسم يعترفون: استهدفنا ضابط الأمن الوطنى.. حاولنا قتل الدكتور على جمعة واغتلنا رجال الشرطة أمام مسجد السلام بالهرم.. وتلقينا تكليفات برصد مزيد من الأهداف الحيوية لتنفيذ أعمال تخريبية لاحقًا

فيديو.. إرهابيو حسم يعترفون: استهدفنا ضابط الأمن الوطنى.. حاولنا قتل الدكتور على جمعة واغتلنا رجال الشرطة أمام مسجد السلام بالهرم.. وتلقينا تكليفات برصد مزيد من الأهداف الحيوية لتنفيذ أعمال تخريبية لاحقًا

سجون أردوغان مقابر جماعية للمعارضة.. وفاة مواطن تركى داخل زنزانته بعد القبض عليه بموجب قانون "الطوارئ".. السلطات تعرقل تسليم الجثمان لأسرته.. وحراس الرئيس التركى يعتدون على معارضيه بجنوب إفريقيا

سجون أردوغان مقابر جماعية للمعارضة.. وفاة مواطن تركى داخل زنزانته بعد القبض عليه بموجب قانون "الطوارئ".. السلطات تعرقل تسليم الجثمان لأسرته.. وحراس الرئيس التركى يعتدون على معارضيه بجنوب إفريقيا

فيفا عن تحقيق محمد صلاح أمنية طفل سورى: أخلاق معتادة من نجم عالمى

فيفا عن تحقيق محمد صلاح أمنية طفل سورى: أخلاق معتادة من نجم عالمى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة