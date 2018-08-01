إحالة معلم بأسيوط للمحاكمة العاجلة بتهمة إحداث عاهة مستديمة لتلميذ

كتب ــ عبد الله محمود

أحالت النيابة الإدارية معلما بإحدى مدارس التعليم الأساسي بمحافظة أسيوط للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية تسببه في إحداث عاهة مستديمة لتلميذ بالصف الثاني الابتدائي بالمدرسة، وفقده الإبصار بعينه اليسرى.

تلقت النيابة الإدارية بأسيوط بلاغا من إدارة أسيوط التعليمية بشأن المذكرة المقدمة من مدير المدرسة ضد معلم بالمدرسة، لإصابة تلميذ بالصف الثاني الابتدائي في عينه داخل الفصل يوم 20/11/2017.

وباشرت تحقيقاتها بالقضية رقم 328 لسنة 2018 أمام ناريمان عزت –وكيل النيابة تحت إشراف المستشار طاهر عبد الوارث – مدير النيابة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم المذكور كان يقوم بتهديد التلاميذ بالفصل لمحاولة السيطرة عليهم، وذلك بقيامه بإمساك خرطوم بداخله عصا خشبية رفيعة ويقوم بالتلويح بها داخل الفصل لتخويف التلاميذ، ونتيجة رعونته وعدم احترازه بالخرطوم الموجود بيده اندفعت العصا الخشبية الموجودة بداخله وأصابت العين اليسرى للتلميذ المجني عليه، وتسببت في إصابته إصابة بالغة أدت لفقد بصره بتلك العين.

وورد للنيابة التقرير الطبي الصادر قسم طب وجراحة العيون بمستشفى أسيوط الجامعي، والمتضمن أن العين اليسرى للتلميذ المجني عليه لا ترى الضوء وفقدت حاسة الإبصار، وبناءً عليه فقد انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة، كما أمرت النيابة بمجازاة مدير المدرسة تأديبيا، لتراخيه في الإبلاغ عن الواقعة محل التحقيق للإدارة التعليمية.